ХАМАС освободил из плена ещё двух израильтянок

Несмотря на вспышку насилия в Иерусалиме и на Западном берегу, а также заявления сторон о готовности возобновить боевые действия, ещё две израильтянки были выпущены боевиками. Обмен заложниками и заключёнными должен продолжиться вечером.

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На седьмой день перемирия ХАМАС освободил ещё двух израильских заложниц – 21-летнюю Мию Шем и 40-летнюю Амит Сусанну. Это произошло раньше ожидаемого раунда обмена заложников на заключённых, который ещё должен состояться до конца дня.

Боевики передали женщин Красному Кресту в городе Газа. Сейчас они уже находятся на израильской территории, спецназ и сотрудники разведки Шин-Бет везут их на военную базу "Хацерим", сообщили в ЦАХАЛ.

Освобождение Мии Шем, у которой также есть французский паспорт, приветствовал глава Пятой республики Эммануэль Макрон.

Акция семей заложников в Тель-Авиве

Жители кибуца Кфар-Аза собрались возле штаб-квартиры министерства обороны в Тель-Авиве, чтобы потребовать освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

"Каждый заложник, оставшийся в руках ХАМАС, – это чей-то ребёнок. Я не желаю ни одной матери в мире получить телефонный звонок от своей дочери, в котором она говорит, как ей страшно, потому что она слышит крики террористов и стрельбу за пределами своей комнаты", – говорит мать находящейся в плену Доран Штейнбрехер.

"Они всё ещё в плену, они всё ещё в Газе. Мы ничего не знаем об их судьбе. Они близнецы, мы надеемся, что их не разлучили, что они живы и что они вернутся домой", – говорит ещё одна участница акции.

Ожидается, что в ближайшие часы боевики отпустят ещё несколько заложников. По сообщениям СМИ, они будут освобождены в разное время, поскольку удерживаются в разных районах палестинского анклава.