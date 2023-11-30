ХАМАС и Израиль продлевают перемирие ещё на один день

By Euronews

Режим прекращения огня и обмен заложников на заключенных продлевается до пятницы. Эту информацию подтвердил Катар, выступающий переговорщиком между ХАМАС и Израилем. Накануне были освобождены еще 16 заложников и 30 заключенных

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ХАМАС и Израиль продлевают перемирие еще на один день. Об этом стало известно утром в четверг.

Накануне, в ходе шестого этапа обмена, еще больше палестинских заключенных вернулись на Западный берег реки Иордан. Тридцать человек были освобождены из израильских тюрем - 16 несовершеннолетних и 14 женщин.

Ранее Красному Кресту были переданы шестнадцать заложников. Среди них 10 израильтян и четверо граждан Таиланда.

Две россиянки с двойным гражданством, мать и дочь, были освобождены, по словам ХАМАС, "из уважения к президенту Путину" вне сделки с Израилем.

Палестинский "Исламский джихад" утверждает, что участвовал в операции по передаче заложников.

Это подтверждает тот факт, что не все 240 человек, захваченных 7 октября, находятся в руках ХАМАС.

Ранее боевое крыло группировки, бригады "Аль-Кассам", заявило о том, что трое заложников - мать и двое ее маленьких детей, включая 10-месячного младенца, погибли во время израильских бомбардировок Газы. ЦАХАЛ проверяет полученную информацию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с выжившими после нападения ХАМАС 7 октября. Он пообещал им вернуть всех похищенных.

По окончанию перемирия гуманитарные организации опасаются, что возобновление израильских атак на ХАМАС приведет к еще более глубокому гуманитарному кризису среди палестинцев.

Организация Save the Children заявила, что постарается продолжать оказывать основную помощь - обеспечивать нуждающихся водой, продуктами питания и лекарствами, но этого, по словам гумработников, недостаточно.