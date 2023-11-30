Госсекретарь США приветствовал временное прекращение огня между Израилем и ХАМАС

By Euronews

Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Тель-Авиве. Ожидается, что дипломат посетит и Западный берег Иордана.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен снова посещает Израиль. Это его третья поездка в регион после нападения ХАМАС на еврейское государство.

Временное перемирие между Израилем и ХАМАС приносит результаты и должно быть продлено, сказал американский дипломат на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Тель-Авиве.

По словам Блинкена, режим прекращения огня дал возможность, с одной стороны, заложникам вернуться домой, а с другой - увеличить гуманитарную помощь мирным жителям сектора Газа.

Ожидается, что Блинкен также посетит Западный берег реки Иордан.