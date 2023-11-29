Словения начинает компенсировать ковидные штрафы

By Andrew Naughtie

Жесткие меры по борьбе с пандемией привели к тому, что словенцев наказывали даже за такие незначительные нарушения, как съеденный в одиночестве на улице бутерброд.

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Правительство Словении начинает возвращать деньги гражданам, оштрафованным за нарушение предписания о ношении масок и соблюдении социальной дистанции во время пандемии COVID-19.

Общая сумма штрафов, выписанных в период с марта 2020 года по май 2022 года, составила около 5,7 миллиона евро. Согласно законопроекту, разработанному левоцентристским правительством страны, 1,7 миллиона евро, которые были фактически уплачены в качестве штрафов, теперь будут возвращены.

Все нарушения будут изъяты из официальных записей граждан, а судебные процессы по взысканию штрафов будут прекращены.

Среди десятков тысяч людей, ожидающих возврата денег, - водитель доставки, который стал широко известен, когда его сфотографировали в окружении полиции после того, как опустил маску, чтобы перекусить, сидя на улице вдали от посторонних.

Случай с этим человеком, оштрафованным на 400 евро, вызвали недовольство многих словенцев, которые посчитали чрезмерным исполнение полицией предписаний об ограничениях.

Протестующие против вакцинации возле здания парламента в Любляне, Словения, 15 сентября 2021 года AP/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Принятый в сентябре законопроект нынешний министр юстиции Доминика Шварц-Пипан охарактеризовала как попытку компенсировать излишества пандемических действий полиции при предыдущем правительстве - или, как она выразилась, "несправедливости, которые были совершены в отношении граждан путем злоупотребления уголовным правом и неконституционного и чрезмерного посягательства на права человека".

Как и многие другие страны мира, Словения столкнулась с протестами против наиболее строгих мер по борьбе с пандемией, причем не только со стороны крайних групп, выступающих против вакцин.

Среди мер, введенных правым правительством, были ограничения на передвижение, собрания и требование носить маски на улице.

На последних парламентских выборах, состоявшихся в апреле 2022 года, то правительство было заменено левоцентристской коалицией. Среди ключевых вопросов предвыборной кампании была общественная тревога по поводу авторитаризма предыдущей администрации, которая, по мнению многих словенцев, вела страну по пути Венгрии Виктора Орбана.

После своего избрания нынешний премьер-министр Роберт Голоб заявил, что эта "победа позволит нам вернуть страну к свободе".