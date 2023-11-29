Эстония также может закрыть границу с Россией, но не торопится с этим

Эстония не исключает, что потоки нелегальных мигрантов устремятся к ее границам, после того как Финляндия закрыла все погранпереходы. Россию обвиняют в том, что она использует миграцию для давления на соседей

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Власти Эстонии могут закрыть границу с Россией, если это будет необходимо. Об этом на полях СМИД НАТО заявил министр иностранных дел этой страны Маргус Цахна.

Накануне Финляндия объявила, что закроет всю свою 1300-километровую границу с Россией со среды после резкого увеличения числа людей, пытающихся нелегально попасть в страну. Хельсинки обвиняет Москву в том, что та направляет мигрантов к финской границе, ведя "гибридную войну".

Теперь соседняя Эстония, которая также граничит с Россией, опасается, что и она может пострадать, хотя, по словам эстонских властей, она еще не сталкивалась с подобным давлением на своей границе.

"Решение Финляндии закрыть все пограничные переходы на своей восточной границе не обязательно означает, что миграционное давление со стороны России автоматически перекинется на наши пограничные переходы или "зеленую" (слабо защищенную) границу, - сказал в заявлении для Euronews министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. - Но мы определенно считаем это вероятным сценарием, поэтому мы сделали все приготовления на случай, если миграция перекинется на эстонские границы или пограничные пункты".

В маленькой балтийской стране раздаются призывы к превентивному закрытию границы с Россией.

Однако Ляэнеметс считает, что учитывая ресурсы и готовность, это не самый лучший подход: "Вместо того чтобы направлять дополнительные ресурсы на превентивное закрытие, мы считаем, что для нас важнее экономить силы и средства, чтобы поддерживать максимальную готовность. В зависимости от сценариев, нам могут понадобиться наши люди в другом месте".

Мигранты на пограничном переходе между Финляндией и Россией в Салле, 23 ноября 2023 года Jussi Nukari/Lehtikuva

Министр внутренних дел сообщил, что за последнюю неделю на северо-восточном пограничном переходе Нарва в Эстонии новых групп мигрантов замечено не было, но добавил, что страна "должна быть готова к сценарию, когда поток мигрантов из Финляндии достигнет непосредственно нашей юго-восточной "зеленой" границы".

"Зеленая" граница пролегает в основном в лесистых районах, где нет официальных пунктов пересечения.

"Эстония не позволит никому без законных прав и документов въехать в ЕС и Шенгенскую зону через наши пограничные пункты", - заверил Ляэнеметс.

С августа на границу с Финляндией прибыло около 900 человек - в основном с Ближнего Востока и из Африки, часто на новеньких велосипедах.

На прошлой неделе министр обороны Эстонии Ханно Певкур назвал это "полностью организованной государством" операцией Москвы, которая, по его словам, использует иммиграцию в качестве оружия.

Москва ранее угрожала нанести ответный удар по Финляндии за вступление в НАТО, а Эстония и ЕС в целом оказались под российским давлением за поддержку Украины в ее борьбе с вторжением РФ.

"Судя по тому, что нам известно на данный момент, мигранты не добираются до границ ЕС самостоятельно, без поддержки и управления, - сказал министр внутренних дел Ляэнеметс. - То, что мы видим, - это срежиссированная миграционная операция, которая не могла произойти без участия российских властей и спецслужб".

Россия отрицает, что подталкивает людей без документов к границе.

Наблюдатели утверждают, что Москва, возможно, пытается дестабилизировать ситуацию в странах-членах ЕС, поскольку пограничный кризис может усилить социальную поляризацию и политические разногласия.

Однако Ляэнеметс с этим не совсем согласен.

"В широком смысле интересно, что попытки России расколоть финское общество с помощью миграционного давления не увенчались успехом, а наоборот, сблизили Финляндию со странами Балтии и Польшей, которые в последние годы столкнулись с подобными гибридными атаками, - сказал он. - Своими действиями Россия дает еще один повод ЕС переосмыслить свой подход к миграции. Нам необходимо бороться с нелегальной миграцией не только для защиты собственной безопасности и свободного передвижения по Шенгенской зоне, но и для защиты невинных людей из стран третьего мира от использования в качестве пешек - будь то враждебными странами в гибридной войне или организованной преступностью для получения незаконной прибыли".

В 2021 году масштабный миграционный кризис разразился на границах ЕС с Беларусью - тогда режим Лукашенко организовал умышленную отправку людей к границам Литвы и Польши на фоне геополитических разногласий.

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Помимо гуманитарных проблем, правозащитные группы осудили реакцию литовских властей, которые, по данным Amnesty, силой выдворяли мигрантов обратно в Беларусь, а тысячи людей содержались в бесчеловечных условиях в лагерях для задержанных.

В последние несколько месяцев похожий кризис был отмечен на границе Латвии с Беларусью.

В октябре в среднем 100 нелегальных мигрантов ежедневно пытались проникнуть в Латвию из Беларуси, и эстонские власти тогда направили свои пограничные силы на помощь Риге, говорится в отдельном заявлении МВД Эстонии, направленном в Euronews.