Qatar 365 проведет вас по выставке Expo 2023 Doha. В шестимесячной международной садоводческой экспозиции принимают участие 80 стран. В рамках темы "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда" участники демонстрируют инновационные и устойчивые решения для борьбы с опустыниванием.

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В этом выпуске программы Qatar 365 мы посетим садоводческую выставку Expo 2023 Doha, в которой принимают участие 80 стран. Первое такое мероприятие состоялось более 50 лет назад, но страна с пустынным климатом впервые принимает у себя экспозицию.

Выставка Expo 2023 Doha проходит в парке Al Bidda в Дохе и занимает площадь более 1,7 млн кв. м. Тема этого года – "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда". Аадель Халим подробно рассматривает некоторые из последних достижений в области сельского хозяйства, устойчивого развития и охраны окружающей среды. Наш визит начинается с японского павильона, где представлены всемирно известные японские деревья бонсай. За ним следует впечатляющий итальянский павильон, где посетители могут увидеть гидропонные сады.

Мохаммед Али Аль-Хури, генеральный секретарь Expo 2023 Doha, рассказывает, все страны-участницы совместно работают над инновационными решениями, направленными на решение сельскохозяйственных и экологических проблем во всем мире, в частности в условиях пустынного климата.

Наконец, Лайла Хумайра рассказывает о павильоне Катара. Будучи страной-хозяйкой выставки в 2023 году, Катар сделал все возможное и представил ослепительную экспозицию. Посетители узнают о биоразнообразии и наследии страны, а также отмечают ее стремление к устойчивому будущему.