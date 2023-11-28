Украина вступит в НАТО после войны и реформ

По словам Йенса Столтенберга, несмотря на то, что линия фронта не двигается - Россия несет большие потери. Зеленский критикует Россию за блокаду украинских зерновых портов. Шторм в Черном море мешает транспортировке и ходу боевых действий.
Украина станет членом НАТО при условии проведения реформ после окончания войны. Об этом заявил генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию на фронте.
Также он напомнил о сокращении пути Украины к членству в НАТО с двух шагов до одного.
Авдеевка, бывший угольный центр на востоке Донецкой области, стала одним из символов войны, в которой уже более года ни Украина, ни Россия не могут добиться решительного перелома.
В городе с 30 тысячным населением до войны остались около 1350 человек.
Выступая по видеосвязи на 33-й ассамблее Международной морской организации, президент Владимир Зеленский осудил Россию за то, что та создает огромные навигационные проблемы, блокируя украинские порты для экспорта зерна.
Транспортировке продовольствия, как и ходу боевых действий, помешал сильнейший шторм в Черном море.
От его последствий, в Украине, в аннексированном Крыму и других оккупированных регионах, а также в Молдавии уже погибли более 10 человек.