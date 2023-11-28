Украина вступит в НАТО после войны и реформ

By Euronews

По словам Йенса Столтенберга, несмотря на то, что линия фронта не двигается - Россия несет большие потери. Зеленский критикует Россию за блокаду украинских зерновых портов. Шторм в Черном море мешает транспортировке и ходу боевых действий.

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Украина станет членом НАТО при условии проведения реформ после окончания войны. Об этом заявил генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию на фронте.

Также он напомнил о сокращении пути Украины к членству в НАТО с двух шагов до одного.

Да, линия фронта не так сильно продвинулась, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы они освободили как можно больше территории, как можно быстрее. Но даже несмотря на то, что линия фронта не продвинулась, украинцы смогли нанести российским оккупантам большие потери Йенс Столтенберг генсек НАТО

Авдеевка, бывший угольный центр на востоке Донецкой области, стала одним из символов войны, в которой уже более года ни Украина, ни Россия не могут добиться решительного перелома.

В городе с 30 тысячным населением до войны остались около 1350 человек.

Выступая по видеосвязи на 33-й ассамблее Международной морской организации, президент Владимир Зеленский осудил Россию за то, что та создает огромные навигационные проблемы, блокируя украинские порты для экспорта зерна.

Экспорт продовольствия из Украины влияет на жизнь около 400 млн. человек в разных частях света, в Африке и Азии. Это и беднейшие страны, и те, чья социальная жизнь стабильна, но, к сожалению, в любой момент может быть охвачена хаосом из-за нехватки продовольствия на столах людей Владимир Зеленский президент Украины

Транспортировке продовольствия, как и ходу боевых действий, помешал сильнейший шторм в Черном море.

От его последствий, в Украине, в аннексированном Крыму и других оккупированных регионах, а также в Молдавии уже погибли более 10 человек.