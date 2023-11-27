"Рекордные потери" российской армии в Украине

By Euronews

Армия РФ в последние недели несла одни из самых высоких потерь за всё время войны в Украине, говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании. В ноябре россияне теряли в среднем 930 человек в сутки, отмечается в сообщении ведомства. Причиной столь больших потерь называют бои за Авдеевку.

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Российская армия начала штурмовать Авдеевку ещё с двух направлений, сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу городской администрации.

Бои в районе промзоны продолжаются днём и ночью. Город ежедневно обстреливается артиллерией. Интенсивность боевых действий растёт.

По данным британской разведки, потери России в Украине в последние недели возросли. Согласно опубликованному в понедельник отчёту, в ноябре российская армия теряла каждый день около 930 военных.

До этого "самым смертоносным месяцем" для России был март 2023 года: во время штурма Бахмута потери составляли в среднем 776 человек ежедневно.

Информацию о числе погибших и раненых в ВСУ Минобороны Великобритании не предоставляет.

Родственники мобилизованных россиян опубликовали манифест и петицию с требованием провести полную демобилизацию в России. Авторы манифеста называют ситуацию в стране абсурдной и напоминают, что президент Путин обещал не отправлять на войну резервистов.

Страны Запада продолжают оказывать помощь Украине. Дания пообещала значительно увеличить поддержку в ближайшие пять лет. В Минобороны Германии заявили, что в Украину вскоре прибудет партия немецких танков Leopard 1 и другой техники для фронта.