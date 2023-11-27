By Euronews

Почти 2 миллиона человек остались без электричества в южных регионах России и на востоке Украины. Виной тому стал снежный шторм, ударивший по черноморскому побережью в воскресенье.

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Сообщается о четырёх погибших. Пострадавших - десятки. Нарушено водо- и газоснабжение.

Ветер с скоростью до 144 км в час и гигантские волны обрушились на аннексированный Крым. Там ураган уже называют самым сильным за всю историю наблюдений. Местные власти ввели режим ЧП. Сотни жителей эвакуированы (в основном в Евпатории). Почти полмиллиона - остались без света. Произошло подтопление улиц и домов. Упавшие деревья и опоры линий электропередач заблокировали дороги. В Севастопольском музее-аквариуме из-за наводнения погибли свыше 500 видов морских животных.

В Краснодарском крае нарушено железнодорожное и воздушное сообщение. Под водой оказалась прибрежная территория в Сочи, Адлере, Анапе, Новороссийске. Многие ведущие к курортам трассы перекрыты. Непогода привела к отмене, либо к длительной задержке рейсов в местных аэропортах. В грузовом порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа. Под Анапой выбросило на мель сухогруз под флагом Белиза.

По данным Минэнерго Украины, из-за сильного снегопада и метели обесточенными оказались более 1500 населённых пунктов в 17 областях страны. В ликвидации последствий стихии задействованы сотни аварийных бригад, более 1000 единиц техники. В Одесской области дороги от снега расчищают БТР.