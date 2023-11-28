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Суд ЕС поддержал запрет на ношение религиозных символов для госслужащих

Государственные органы могут запретить своим сотрудникам носить на рабочем месте любые видимые религиозные символы.
Государственные органы могут запретить своим сотрудникам носить на рабочем месте любые видимые религиозные символы. Авторское право AP
By Alexander Kazakevich
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Высшая судебная инстанция ЕС постановила, что запрет на ношение религиозных символов не является дискриминацией, если он применяется "в общем и неизбирательном порядке" ко всем сотрудникам государственного органа.

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Суд Европейского союза постановил, что любое государственное учреждение может запретить своим сотрудникам носить атрибуты, выражающие религиозные или философские взгляды, даже если они не контактируют с гражданами.

Решение вынесено по делу, касающемуся запрета на ношение исламского головного платка в Бельгии.

"Внутреннее правило местного органа власти, запрещающее в общем и неизбирательном порядке видимое ношение на рабочем месте любых знаков, свидетельствующих, в частности, о философских или религиозных убеждениях, может быть оправдано желанием органа власти создать абсолютно нейтральную административную среду, учитывая контекст, в котором он работает", – говорится в решении председателя Суда ЕС Куна Ленартса.

"Каждое государство-член и любой местный орган власти имеют право продвигать на рабочем месте концепцию нейтральности государственной службы", – добавил Суд.

При этом, отмечается, что ограничения должны быть "подчинены строгой необходимости".

Европейский суд уже несколько раз выносил решения по делам о запрете исламских головных платков частными работодателями, но это первое решение, касающееся государственной службы.

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