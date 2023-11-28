Великобритания и Греция ссорятся из-за скульптур Парфенона

By Euronews

Британский премьер Риши Сунак отменил встречу с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом после интервью, где тот назвал хранящиеся в Британском музее мраморные скульптуры украденными

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Между Великобританией и Грецией разразился дипломатический скандал.

Британский премьер Риши Сунак отменил запланированную на вторник встречу со своим греческим коллегой

Всему виной интервью Кириакоса Мицотакиса накануне, в котором тот назвал хранящиеся в Британском музее мраморные скульптуры Парфенона украденными и потребовал вернуть их обратно.

Скульптуры были вывезены из Греции британским дипломатом графом Элгином в начале XIX века с разрешения Османской империи, в которую тогда входила территория современной Греции.

Примерно половина сохранившихся мраморных работ находится в Лондоне, а остальные - в специально построенном музее под Акрополем в Афинах.

Мицотакис сравнил разделение скульптур с разрезанием "Моны Лизы" пополам - замечание, которое вызвало негодование британского правительства.

В понедельник представитель Сунака занял жесткую позицию, заявив, что правительство Великобритании "не планирует менять свой подход, и, конечно, мы считаем, что (Британский) музей - это правильное место" для мраморных скульптур.

"Они были приобретены в свое время на законных основаниях, и по закону принадлежат попечителям музея. Мы поддерживаем эту позицию и не планируем менять закон, который ее регулирует", - сказал пресс-секретарь Макс Блейн.