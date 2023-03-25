Ватикан вернул Греции три фрагмента декора Парфенона

В Грецию возвращены три фрагмента афинского Парфенона, которые по меньшей мере с XIX в. хранились в Ватикане. Мраморная голова мальчика, голова бородатого мужчины и часть лошади пополнят коллекцию музея Акрополя, открытого в 2009 г.

Происхождение этих фрагментов было установлено в середине прошлого столетия. Папа римский Франциск назвал возвращение памятников важным жестом дружбы, знаком искреннего желания продолжать экуменический диалог.

Афины добиваются возвращения и других фрагментов Парфенона, вывезенных при османском владычестве. Часть артефактов хранится в Британском музее.

Официальный Лондон настаивает на том, что памятники были вывезены законно, по согласованию с местными властями, а закон не позволяет их передавать другим странам.