Фрагмент храма Парфенон вернулся в Грецию

Итальянский музей передал на временное хранение Музею Акрополя фрагмент украшения храма Парфенон.

Около половины сохранившихся элементов убранства, когда-то украшавших древнегреческий храм 5 века до н.э., находятся в Британском музее в Лондоне.

Но небольшие фрагменты хранятся и в других европейских музеях. Один из них на Сицилии. На нем изображена правая нога задрапированной фигуры Артемиды, греческой богини охоты, которая первоначально находилась на восточной стороне скульптурного фриза, опоясывающего храм.

Это важное событие для нас, которое связывает два древних и престижных музея Средиземноморья: музей Салинаса - старейшего на Сицилии, с музеем Афинского Акрополя, который не нуждается в представлении. Это, пожалуй, один из самых известных и заслуженно известных музеев мира Катерина Греко директор Сицилийского археологического музея Салинаса

Бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин переправил в ХIХ веке в Англию 12 фигур с фронтонов Парфенона, множество плит с орнаментами и ряд других бесценных фрагментов. То, что осталось у Греции, демонстрируется в открытом в 2009 году новом Музее Акрополя.

Афины добиваются воссоединения всей скульптурной композиции Парфенона.

Греческие власти неоднократно требовали от Лондона возвращения "коллекции Элгина" как неотъемлемой части национального достояния. Но британская сторона отвечает отказом, так как считает, что посол приобрел скульптуры законным путем, когда Грецией правили османы.