Четвёртый этап обмена: 11 израильтян и 33 палестинца вернулись домой

By Euronews

ХАМАС и Израиль готовятся освободить десятки новых заложников и заключенных в рамках продления перемирия между воюющими сторонами. В Газу продолжает поступать гумпомощь, но это "капля в море"

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11 израильских заложников, 9 детей и две мамы, были освобождены в рамках четвертого этапа обмена.

Все они были доставлены в больницу Тель-Авива, где встретились с родными. У троих из них кроме израильского имеется гражданство Франции, у двоих - Германии, еще у троих - Аргентины.

Из плена ХАМАС также освобождены шестеро граждан Таиланда.

В ближайшие два дня ХАМАС обязался освободить еще 20 женщин и детей, поскольку перемирие с Израилем было продлено до утра четверга.

При этом надежды на то, что оно может перерасти в нечто более постоянное, представляются нереальными, поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что война не закончена.

В обмен на заложников после полуночи по местному времени из израильских тюрем были освобождены 33 палестинца - женщины и подростки в возрасте до 19 лет.

Телеканал Quds News Network, связанный с ХАМАС, опубликовал кадры, на которых палестинцы на Западном берегу реки Иордан радостно встречают автобус с освобожденными заключенными.

Накануне правительство Израиля одобрило список из 50 палестинских женщин-заключенных, подлежащих обмену. Среди них задержанная 3 недели назад палестинская активистка Ахед Тамими.

В понедельник в сектор Газа въехали новые грузовики с гуманитарной помощью: продовольствием, топливом и медикаментами.

Однако, по словам гуманитарных работников, это лишь капля в море, и необходимы еще сотни таких грузовиков.

Разрушение водозаборных скважин привело к серьезному кризису в анклаве - 50% из них пришли в негодность.

В ответ на нападение боевиков 7 октября и массовое убийство гражданских лиц Израиль начал наземную операцию в Газе.

По данным ЦАХАЛ, с тех пор с территории сектора ХАМАС были запущены более 10000 ракет, еще сотни - с юга Ливана движением "Хезболлах".

Минздрав Газы заявляет о 14900 убитых с начала войны, примерно 7000 пропавших без вести и 36000 раненых.