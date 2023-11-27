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Срочная новость. Перемирие в секторе Газа продлено еще на два дня - МИД Катара

Перемирие в секторе Газа продлено еще на два дня - МИД Катара
Авторское право Ohad Zwigenberg/AP
By Euronews
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Перемирие в секторе Газа продлено еще на два дня - МИД Катара

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Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа продлено еще на два дня. Об этом в понедельник вечером сообщил МИД Катара, который выступает посредником на переговорах между воюющими сторонами. Срок действия прежнего соглашения истекал во вторник утром.

Ранее ХАМАС объявил, что готовит "новый список" заложников, которые будут освобождены.

По условиям соглашения, каждый день, начиная с пятницы, ХАМАС освобождает 13 израильских заложников, женщин и детей, а Израиль выпускает из своих тюрем 39 палестинских заключенных, в том числе женщин и молодых людей в возрасте до 19 лет.

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