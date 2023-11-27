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Вертикальный тоннель для спасения горняков

Спасательные работы в Гималаях
Спасательные работы в Гималаях Авторское право AP
By Viktoria Sinkevich
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Команда спасателей попытается прорыть 90-метровый проход и вызволить из двухнедельного плена 41 горняка застрявшего в тоннеле Силкьяра-Баркот в Гималаях. Предыдущая попытка освободить людей прорыв горизонтальный проход через обвалившиеся обломки тоннеля окончилась неудачей

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Команда спасателей попытается прорыть вертикальный 90-метровый проход и  вызволить из двухнедельного плена 41 горняка застрявшего в тоннеле Силкьяра-Баркот в Гималаях.

Предыдущая попытка освободить людей прорыв горизонтальный проход через обвалившиеся обломки тоннеля окончилась неудачей

Чтобы помочь людям продержаться до спасения специалисты устанавливают кислородную трубку.

Строительство тоннеля велось в рамках масштабного проекта премьер-министра Нарендры Моди стоимостью 1,5 млрд. долларов США, целью которого было соединить четыре основных места религиозного паломничества в штате Уттаракханд при помощи широкой сети дорог и тоннелей.

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