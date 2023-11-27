Лаксон отменит антитабачные законы Ардерн

Приступившее к работе правительство Новой Зеландии собирается отменить некоторые антитабачные меры, чтобы снизить налоги.

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Очередное правительство Новой Зеландии вступило в должность в этот понедельник, и одной из первых объявленных мер стало решение отменить законы о борьбе с курением, принятые в прошлом году предыдущим кабинетом Джасинды Ардерн.

Сейчас к власти пришла коалиция во главе с консерватором Кристофером Лаксоном, котрый объявил своим приоритетом "возвращение экономики в нужное русло".

С этой целью планируется привести в действие и реализовать 100-дневный план, который будет включать и отмену некоторых так называемых "антиникотиновых мер", что рассматривается как победа табачной промышленности.