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Лаксон отменит антитабачные законы Ардерн

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон Авторское право HANDOUT/AFP or licensors
By Кнарик Хачатрян
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Приступившее к работе правительство Новой Зеландии собирается отменить некоторые антитабачные меры, чтобы снизить налоги.

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Очередное правительство Новой Зеландии вступило в должность в этот понедельник, и одной из первых объявленных мер стало решение отменить законы о борьбе с курением, принятые в прошлом году предыдущим кабинетом Джасинды Ардерн.

Сейчас к власти пришла коалиция во главе с консерватором Кристофером Лаксоном, котрый объявил своим приоритетом "возвращение экономики в нужное русло".

С этой целью планируется привести в действие и реализовать 100-дневный план, который будет включать и отмену некоторых так называемых "антиникотиновых мер", что рассматривается как победа табачной промышленности.

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