Новая Зеландия: победа правоцентристов

На выборах в Новой Зеландия правящая лейбористская партия потерпела сокрушительное поражение от консерваторов.

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В Новой Зеландии правоцентристская Национальная партия победила на всеобщих выборах, набрав около 39% голосов. Действующий премьер-министр, лидер Лейбористской партии Крис Хипкинс признал поражение и поздравил с победой лидера НП Кристофера Люксона. Лейбористы заняли второе место, набрав около 27%.

Ожидается, что Национальная партия сформирует коалицию со своими давними союзниками, праволибералами из партии АСТ.

Популярность лейбористов сильно упала после пандемии коронавируса. Избиратели не простили им рост стоимости жизни и драконовские ограничительные меры во время пандемии.

В январе тогдашняя лидер Лейбористской партии и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн неожиданно объявила о своей отставке. Место Ардерн тогда занял Кристофер Хипкинс, отвечавший в правительстве за борьбу с пандемией COVID-19.

Люксон пообещал снизить стоимость жизни, восстановить закон и порядок, а также улучшить здравоохранение и образование.