В Мадриде прошел митинг против амнистии каталонских сепаратистов

By Euronews

Премьер-министр Испании Педро Санчес пошел на сделку с каталонскими сепаратистами в обмен на поддержку депутатами от Каталонии его коалиции в парламенте.

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Десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в Мадриде в знак протеста против амнистии сторонников независимости Каталонии и против премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Последний пошел на сделку с сепаратистами в обмен на поддержку каталонскими депутатами его коалиции. В результате Педро Санчес получил достаточно голосов в парламенте, чтобы снова сформировать правительство.

По данным властей, в митинге приняли участие 170 тысяч человек. Организаторы говорят о миллионе участников.

На улицы Мадрида вышли в том числе лидеры правых политических движений: глава Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо и председатель партии "Голос" Сантьяго Абаскаль.