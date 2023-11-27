В Польше приведено к присяге новое правительство Матеуша Моравецкого

By Euronews

Польские политологи отмечают, что у правительства Моравецкого почти нет шансов получить вотум доверия в Сейме, так как оппозиция в парламенте уже сформировала коалицию и у неё есть свой кандидат на пост премьер-министра.

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В Варшаве прошла церемония приведения к присяге нового польского правительства. Президент страны Анджей Дуда поручил сформировать его Матеушу Моравецкому, который возглавляет кабинет министров с 2017 года.

В новом составе правительства 18 министров, более половины из них – женщины.

С момента принятия присяги у премьер-министра есть две недели на то, чтобы выступить в парламенте и получить вотум доверия Сейма. Если правительство Моравецкого не получит абсолютного большинства голосов, нового премьера изберет парламент.

По итогам прошедших в октябре парламентских выборов партия "Право и Справедливость" лишилась абсолютного большинства в Сейме. После подписания коалиционного соглашения оно теперь у оппозиционного блока "Гражданская коалиция". Кандидатом на пост премьера от оппозиции является уже занимавший эту должность с 2007 по 2014 годы Дональд Туск.