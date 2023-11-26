В сектор Газа продолжает поступать гуманитарная помощь

Второй день подряд в заблокированный Израилем Сектор Газа поступает гуманитарная помощь. Перемирие в силе.

РЕКЛАМА

Грузовики с с топливом, продуктами питания, питьевой водой, медикаментами и другими предметами первой необходимости второй день подряд прибывают в заблокированный север сектора Газа. Некоторые местные жители, остававшиеся всё это время под обстрелом, выхватывали пакеты прямо с грузовиков.

Вереница бежавших на юг сектора тянется на север. Люди стремятся в свои дома в надежде хоть что-то унести. Но часто находят лишь руины.

Поставки - часть четырёхдневного соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое началось в пятницу,положив начало освобождению десятков людей, взятых в заложники во время нападения ХАМАС на израильские поселения 7 октября.

"Что такое 80 тонн для всего сектора Газа? Это ничто...В секторе Газа остановились пекарни, рестораны и кухни. Люди пекут хлеб на дровах. Абу Махмуд Кита владелец автозаправки

Шамс аль-Бабли, житель Газы:

"Это четырехдневное перемирие; мы молим Бога, чтобы оно было долгосрочным, или чтобы война закончилась".

В общей сложности 137 грузовиков проехали из Египта на охваченную боевыми действиями палестинскую территорию через пограничный переход Рафах. Были эвакуированы также более 20 пацинтов в критическом состоянии из больницы Газы.