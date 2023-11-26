В сектор Газа продолжает поступать гуманитарная помощь

Второй день подряд в заблокированный Израилем Сектор Газа поступает гуманитарная помощь. Перемирие в силе.
Грузовики с с топливом, продуктами питания, питьевой водой, медикаментами и другими предметами первой необходимости второй день подряд прибывают в заблокированный север сектора Газа. Некоторые местные жители, остававшиеся всё это время под обстрелом, выхватывали пакеты прямо с грузовиков.
Вереница бежавших на юг сектора тянется на север. Люди стремятся в свои дома в надежде хоть что-то унести. Но часто находят лишь руины.
Поставки - часть четырёхдневного соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое началось в пятницу,положив начало освобождению десятков людей, взятых в заложники во время нападения ХАМАС на израильские поселения 7 октября.
Шамс аль-Бабли, житель Газы:
"Это четырехдневное перемирие; мы молим Бога, чтобы оно было долгосрочным, или чтобы война закончилась".
В общей сложности 137 грузовиков проехали из Египта на охваченную боевыми действиями палестинскую территорию через пограничный переход Рафах. Были эвакуированы также более 20 пацинтов в критическом состоянии из больницы Газы.