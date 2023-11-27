"Терракотовая Мадонна" Донателло перевезена в музей

By Luca Palamara

На протяжении 600 лет жители Флоренции любовались терракотовым барельефом Мадонны, который находился на одном из фасадов домов. И только в 2009 году было установлено, что автором работы является великий Донателло

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Эта улица названа в честь Мадонны Пьетрапиана. Здесь на протяжении столетий в центре Флоренции жители близлежащих домов и прохожие любовались терракотовым барельефом работы великого скульптора эпохи Возрождения Донателло.

Только в 2009 году было установлено его авторство. Владельцы здания заботились о сохранности барельефа вплоть до момента его продажи итальянскому государству.

Чтобы не лишать себя оберегающего взгляда Мадонны, жильцы дома заказали копию скульптуры.

Энрико Минелли, адвокат бывших совладельцев скульптуры Донателло:

- Они были эмоционально связаны с этим произведением искусства, и в любом случае оно было частью кондоминиума. Любой человек, гуляющий по улицам Флоренции, мог увидеть Донателло. Это одна из особенностей Флоренции.

Как и другие произведения религиозного характера, терракотовая Мадонна Донателло, созданная более 600 лет назад, в соответствии с традициями Средних веков, должна была охранять близлежащие улицы и дома.

Паола Д'Агостино, директор музея Барджелло:

- Совершенно уникальным в этой истории является то, что начиная с XIX века, большинство произведений искусства были изъяты и помещены в музеи для защиты. А Мадонна с виа Пьетрапиана до недавнего времени находилась на одной из улиц Флоренции возле жилого дома, и никто ее не замечал.

Лука Паламара, euronews :

- После нескольких веков на фасаде здания на оживленной улице в центре Флоренции скульптура великого мастера эпохи Возрождения отправляется на свое самое законное место - в музей Барджелло, расположенный всего в 500 метрах от дома, где она находилась.

В зале музея раскрываются новые грани искусства Донателло.

Паола Д'Агостино, директор музея Барджелло:

- Донателло вместе с Брунеллески и Гиберти был одним из тех, кто заново открыл терракоту, обрабатывая ее, как древние римляне. Для создания масштабных произведений он изучал источники, благодаря чему у него появились великолепные модельные навыки.

Всего несколько недель назад терракотовая "Мадонна" Донателло обрела свой новый дом, приумножив бесценную коллекцию великого скульптора.