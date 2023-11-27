COP28: важные гости, большие ожидания и острая критика

Идут последние дни подготовки к саммиту ООН по климату. Участникам, которые соберутся в Дубае 30 ноября, напоминают: время на исходе, и пора действовать, чтобы остановить глобальное потепление и спасти планету.

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Ежегодный саммит ООН по климату начнётся в Дубае 30 ноября. У лидеров стран будет 12 дней на то, чтобы достичь соглашения, цель которого: не допустить повышения температур на планете более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Время на исходе, утверждают эксперты и экоактивисты, требуя от властей решительных действий. В преддверии саммита его будущих участников уже критикуют за бездействие, а организаторов - за выбор места проведения мероприятия.

Джон Гэмбрелл, глава отдела новостей Associated Press:

"Ключевой тезис критики в адрес Эмиратов, принимающих COP28, - в том, что эта страна является крупным производителем нефти. Сегодня там добывают около 4 миллионов баррелей сырой нефти в день. Это сырьё затем поступает на мировой рынок, сжигается, что вызывает выбросы, которые способствуют изменению климата".

Недовольство многих вызвало назначение главой конференции COP28 Султана аль-Джабера, который возглавляет в ОАЭ крупную государственную нефтегазовую компанию.

В Дубай прибудет и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Во время посещения Антарктиды, на фоне тающих ледников он призвал правительства взять на себя ответственность и начать действовать.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций:

"Я призываю политических лидеров на глобальном уровне, которые должны взять на себя ответственность в отношении изменения климата, спасти Антарктиду, спасти планету".

Важность темы признаёт и папа Римский. Несмотря на плохое самочувствие - у понтифика лёгочная инфекция - он подтвердил, что примет участие в конференции.

На саммит по климату съедутся мировые лидеры, главы профильных министерств и прочие официальные лица из 198 стран, около 70 000 делегатов.

СOP28 обещает стать крупнейшей в истории по чисту участников климатической конференцией.