СОР28: европарламентарии и конгрессмены призывают сменить главу конференции по климату

Американские конгрессмены и депутаты Европарламента обратились с письмом в ООН, Еврокомиссию и Белый дом с призывом отстранить от должности главы СОР28 Султана аль-Джабера. По их мнению, добывающие ископаемое топливо компании могут оказать "чрезмерное влияние" на переговоры в ОАЭ.

Более 130 американских и европейских законодателей призывают отстранить главу нефтяной госкомпании ОАЭ ADNOC Султана аль-Джабера от должности президента климатиче ской конференции COP28, которая состоится осенью этого года в Дубае.

В совместном письме, адресованном генсеку ООН, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту США Джо Байдену, конгрессмены и европарламентарии предупреждают, что компании, добывающие ископаемое топливо, могут оказать "чрезмерное влияние" на переговоры, которые пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Решение назначить президентом COP28 генерального директора одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний, которая недавно объявила о планах увеличить добычу нефти на 7,6 млрд баррелей в ближайшие годы, ставит переговоры под угрозу срыва", - говорится в тексте обращения.

Аль-Джабер руководит государственной нефтяной компанией Abu Dhabi National Oil Company. Обычно страна, принимающая конференцию, объявляет имя ее руководителя.

Ранее лидеры ЕС и США поддержали назначение аль-Джабера, отметив его "20-летнюю карьеру и опыт работы в сфере энергетики".