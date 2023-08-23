Российские дроны разрушили школу в Сумской области

Жертвами российского удара в Ромнах Сумской области Украины в среду утром стали четыре сотрудника местной школы. Погибли директор школы, его заместитель, секретарь и библиотекарь. Из-за попадания дрона здание учебного заведения полностью разрушено. Ранения получили четверо местных жителей, они проходили мимо и не зашли в укрытие, которое выдержало удар.

Жертвами российского удара в Ромнах Сумской области Украины в среду утром стали четыре сотрудника местной школы. Погибли директор школы, его заместитель, секретарь и библиотекарь. Из-за попадания дрона здание учебного заведения полностью разрушено. Ранения получили четверо местных жителей, они проходили мимо и не зашли в укрытие, которое выдержало удар.