By Andrew Naughtie, Euronews

Долгие годы Ирландия сохраняла свой нейтральный статус, который подкреплялся подотчётностью институтам и многоступенчатым процессом принятия геополитических решений. Но нынешнее правительство готовит серьёзные изменения.

РЕКЛАМА

В то время, как один за одним разгораются военные и дипломатические конфликты, а Запад проходит проверку своей способности поддерживать международный порядок, Ирландия стоит на пороге кардинальных изменений своей политики внешней безопасности.

На этой неделе Михол Мартин, который занимает одновременно пост министра обороны и заместителя премьер-министра Ирландии, заявил с трибуны парламента о своём намерении пересмотреть политику "тройного замка". По ней, страна может размещать свои войска за рубежом только с согласия трёх сторон: правительства, парламента и Совета Безопасности ООН.

Мартин пояснил, что США, Россия, Китай, Франция и Великобритания имеют право вето при голосовании по вопросу о развёртывании ирландских войск. И отказавшись от пункта о необходимом одобрении членов Совбеза, Ирландия существенно повысит_"гибкость и оперативность"_ своих вооружённых сил.

"Внеся это изменение, мы исключим вероятность наложения вето членов Совета Безопасности на ирландское участие, не потеряв прочную связь с международным правом, сохранив эффективность управления", - сказал он.

Эти слова прозвучали после того, как правительство Ирландии созвало форум для обсуждения официальной политики нейтралитета, которой страна придерживается уже несколько десятилетий. Ирландия входит в НАТО, в отличие от её соседей по ЕС, и имеет вооружённые силы численностью менее 10 тыс. военнослужащих, которые крайне редко задействованы в миротворческих миссиях ООН.

Хотя на форуме конкретные решения в этой связи не принимались, он оставил открытой возможность для внесения изменений политики "тройного замка". Реакция большей части ирландских левых на заявление Мартина варьировалась от тревоги до гнева.

В четверг в ходе парламентских дебатов министра обвинили в попытке повлиять на общественное мнение, законодатели от "Шинн Фейн" потребовали вынести вопрос на референдум. В ответ Мартин указал на то, что нынешний лидер партии Мэри Лу Макдональд "призывала установить статую Шона Рассела, сотрудничавшего с немецкими нацистами. Такова история вашей приверженности военному нейтралитету".

Почему же этот вопрос так остро стоит, почему Ирландия обсуждает его - и почему именно сейчас?

Пора обозначать позицию

Эксперт по вопросам внешней политики Эойн Макнамара из Финского института международных отношений сказал Euronews, что Дублину остаётся только признать реальность: "Ирландские лидеры не слишком интересовались геополитикой, но геополитика начала интересоваться их страной", - сказал он.

"Ирландия на протяжении большей части своей истории как независимой страны, начиная с 1922 года, была геополитически защищена, - сказал Макнамара. - И кризисы, связанные с крупными военными конфликтами, обычно не оказывали прямого влияния на безопасность её населения".

"Мультилатерализм и ООН играют очень важную роль в ирландской внешней политике, и "тройной замок", своего рода, тому подтверждение. Существовал параноидальный страх, что без мандата Совета Безопасности ООН ирландское правительство на каком-то этапе может санкционировать значительное военное участие Ирландии в агрессивной войне".

Однако, как считает Макнамара, позиция, которой придерживаются многие защитники политики "тройного замка", не охватывает многие важные факторы

"Из-за закрытости в этом плане страны в ирландских дискуссиях доминируют наивные взгляды. Многосторонность, гуманизм и миротворчество - все это аспекты деятельности ООН, но у организации есть и другие, менее идеалистические аспекты. Она также является ареной для силовой политики, что наглядно что наглядно показывают своим поведением в Совбезе великие державы. Этот последний момент редко детально рассматривается в ирландских дебатах".

Министр обороны Михол Мартин, в свою очередь указывает на конфликты в Украине и секторе Газа в подтверждение тому, что ожидание решения Совета Безопасности из уважения к многостороннему подходу не всегда имеет смысл.

"Мы должны честно признать тот факт, что в условиях многих международных кризисов, когда крайне необходимы быстрые и решительные действия, Совбез оказывается на это не способным", - сказал он.