By Euronews

Главными темами саммита ЕС-Канада в Сент-Джонсе стали изменение климата, кризис на Ближнем Востоке и война в Украине. Оттава и Брюссель подтвердили, что продолжат оказывать военную поддержку Киеву.

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Лидеры Канады и Евросоюза на саммите в Сент-Джонсе объявили о создании "Зеленого альянса".

Соглашение предполагает углубление двустороннего сотрудничества в таких сферах как борьба с изменением климата, защита окружающей среды и океанов, сохранение биоразнообразия планеты.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это решение выводит партнерские отношения ЕС и Канады на новый уровень.

Евросоюз и Канада разделяют цель стать климатически нейтральными к 2050 году и намерены углублять совместную работу в этом направлении.

Оттава и Брюссель также подтвердили, что продолжат оказывать поддержку Киеву в борьбе с российским вторжением.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что в ближайшее время Украине будут переданы более 11 тысяч штурмовых винтовок и более девяти миллионов патронов.