Непогода обрушила автомобильный туннель в Италии

By Euronews

В регионе выпала четверть годовых осадков. Власти говорят, что скопившаяся вода привела к эрозии почвы и разрушению внешней облицовки туннеля

РЕКЛАМА

В итальянском городе Пескара из-за сильного наводнения обрушился автодорожный туннель, что привело к транспортному хаосу.

Автомобиль, проезжавший в это время по туннелю, не смог увернуться от упавших обломков.

По счастливой случайности водитель практически не пострадал, как и само транспортное средство — по крайней мере визуально.

Движение в обоих направлениях закрыто.

По мнению местных властей, причиной стала вчерашняя волна непогоды и интенсивные осадки — огромный поток воды вызвал эрозию почвы, что привело к разрушению гидроизоляции и ненесущей облицовки туннеля.