Непогода обрушила автомобильный туннель в Италии

By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
В регионе выпала четверть годовых осадков. Власти говорят, что скопившаяся вода привела к эрозии почвы и разрушению внешней облицовки туннеля
В итальянском городе Пескара из-за сильного наводнения обрушился автодорожный туннель, что привело к транспортному хаосу.
Автомобиль, проезжавший в это время по туннелю, не смог увернуться от упавших обломков.
По счастливой случайности водитель практически не пострадал, как и само транспортное средство — по крайней мере визуально.
Движение в обоих направлениях закрыто.
По мнению местных властей, причиной стала вчерашняя волна непогоды и интенсивные осадки — огромный поток воды вызвал эрозию почвы, что привело к разрушению гидроизоляции и ненесущей облицовки туннеля.