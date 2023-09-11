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Швейцария: Готардский автомобильный тоннель закрыт на неопределенный срок

Подъезд к Готардскому тоннелю
Подъезд к Готардскому тоннелю Авторское право AP Photo/Keystone, Gaetan Bally
By Euronews
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Готардский автомобильный тоннель будет закрыт на ремонт на неопределенный срок. 10 сентября там обнаружили 25-метровую трещину в потолке.

Добираться из Швейцарии в Италию на автомобиле станет сложнее. Причина — в том, что швейцарские власти на неопределенный срок закрыли Готардский тоннель под Альпами из-за 25-метровой трещины в потолке. Накануне там образовалась пробоина, и куски цемента упали на трассу, повредив дорожное покрытие.

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Теперь автомобилистам придется ехать в объезд — по горам через перевал Сен-Готард или проезжать через Сан-Бернардино. Это удлинит путь примерно на час.

Железнодорожный участок Готардского тоннеля сейчас тоже закрыт для пассажирских поездов — после того, как 10 августа в нем сошел с рельсов товарный состав.

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