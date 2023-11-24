By Euronews

Первая группа заложников передана сотрудникам Службы общей безопасности Израиля, сообщают израильские СМИ. Они направляются в Израиль

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В Израиле ожидают прибытия первой группы заложников. 13 израильтян, 10 таиландцев и один филиппинец были переданы сотрудникам Международного Красного Креста и через ККП Рафах вывезены в Египет.

Там их встретили представители Службы общей безопасности Израиля.

Освобождённых доставят вертолётами на военную авиабазу Хацерим на юге Израиля. Они пройдут медобследование и встретятся с семьями.

В ответ Израиль выпустил из тюрем 39 палестинцев, в основном женщин и подростков.

Всего в течение четырёх дней, в ходе которых действует режим прекращения огня, будут освобождены по меньшей мере 50 из более чем 200 заложников, захваченных боевиками ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября.

Операция по возвращению заложников получила в Израиле название "Небесные двери".

Всего в обмен на заложников израильское правительство освободит 150 палестинцев.

Как сообщают израильские СМИ, освобожденных заложников удерживали в южной части сектора.

Несколько сотен человек собрались на площади в центре Тель-Авива в знак солидарности с израильтянами, находящимися в заложниках в Газе, и их семьями.