By Kristina Jovanovski

Берлинский зоопарк превратился в рождественский сад-джунгли. Ученые предлагают для большей продуктивности единение с природой - пусть даже и ненастоящей

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В Берлине стартовал праздничный сезон. В честь этого городской зоопарк превратился в рождественский сад. Посетителям предложен двухкилометровый маршрут в окружении огней и музыки. Центральное место занимает иллюминированный замок, которому уже более 400 лет.

Кроме горячего шоколада и сладостей вы можете получить и нечто большее.

Тематика зоопарка в этом году — джунгли. Исследования показали, что общение с природой приносит огромную пользу. По словам психолога-эколога, это делает людей счастливее.

Армин Ласло Хальбах, психолог-эколог, Потсдамский центр имени Гельмгольца:

— Это помогает восстановить все ресурсы, необходимые для обработки информации, принятия решений и положительно влияет на настроение, делает вас более спокойными и расслабленными, держит вас в радостном и позитивном настроении.

Исследования показали, что природа помогает людям во всем - от творческих способностей до продуктивности. В одном из них было установлено, что люди, проводившие вечером время на свежем воздухе, на следующий день работают более продуктивно. Причем природа не обязательно должна быть настоящей. Было установлено, что изображения природы также помогают людям.

Такие преимущества могут быть особенно полезны в зимние месяцы, когда люди склонны дольше оставаться в помещении.

По мнению некоторых ученых, в связи с изменением климата выход на природу становится как никогда актуальным.

Армин Ласло Хальбах, психолог-эколог, Потсдамский центр имени Гельмгольца:

— Постарайтесь подумать о том, какую ценность для нас имеет природа, и установить связь между человеком и природой. Мы склонны забывать, что мы сильно зависимы и взаимозависимы и являемся частью природы.

А поскольку солнце в Берлине заходит уже в 4 часа дня, зоопарк предлагает посетителям не отчаиваться и извлечь выгоду из темноты.

Зарядиться праздничным настроением на весь следующий год в рождественском саду можно до 14 января.