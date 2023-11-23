Пять человек получили ножевые ранения в результате нападения в центре Дублина

By Euronews

По меньшей мере пять человек были ранены вооруженным ножом мужчиной в центре Дублина, в том числе двое детей, сообщают ирландские СМИ.

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Серьёзные ранения получили девочка и женщина.

Всего пострадали пять человек. Все они доставлены в больницу.

Нападение произошло в центре ирландской столицы около двух часов дня по местному времени.

Как сообщают СМИ, мужчина сначала ударил ножом женщину. Мотивы нападения устанавливаются.

_Наши журналисты работают над этим сюжетом, он будет обновлён, как только появится дополнительная информация.

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