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Срочная новость. Пять человек получили ножевые ранения в результате нападения в центре Дублина

Пять человек получили ножевые ранения в результате нападения в центре Дублина
Авторское право AP Photo
By Euronews
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По меньшей мере пять человек были ранены вооруженным ножом мужчиной в центре Дублина, в том числе двое детей, сообщают ирландские СМИ.

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Серьёзные ранения получили девочка и женщина. 

Всего пострадали пять человек. Все они доставлены в больницу. 

Нападение произошло в центре ирландской столицы около двух часов дня по местному времени. 

Как сообщают СМИ, мужчина сначала ударил ножом женщину. Мотивы нападения устанавливаются.

_Наши журналисты работают над этим сюжетом, он будет обновлён, как только появится дополнительная информация.
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