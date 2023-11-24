Беспорядки и грабежи после нападения на школу в Дублине

Вооруженный ножом мужчина ранил пятерых человек, в том числе троих детей, рядом со школой. Протестующие утверждают, что преступник — мигрант. СМИ сообщают, что он прожил в стране более 20 лет и получил ирландское гражданство.
Массовая акция протеста переросла в беспорядки, грабежи и поджоги в Дублине.
Это произошло после того, как накануне днем вооруженный ножом мужчина ранил пятерых человек рядом со школой — двоих взрослых и троих детей. Молодая женщина и 5-летняя девочка получили серьезные ранения.
Протестующие утверждали, что нападавший был мигрантом, и скандировали антииммиграционные лозунги.
Власти считают, что за акцией стоит "безумная хулиганская группировка, движимая ультраправой идеологией"
Следствие пока не разглашает личность нападавшего, сообщив лишь, что это мужчина в возрасте 40-50 лет.
По данным СМИ, им действительно оказался иностранец, проживший в стране более 20 лет и получивший ирландское гражданство.
Мотивы преступления выясняются. Как сообщается, нападавший сам получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.