В Египет доставили недоношенных младенцев из сектора Газа

By Euronews

Двадцать восемь малышей перевезли из палестинской больницы "Аш-Шифа" в Египет. Десятки тяжелобольных взрослых пациентов приняла Турция.

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Недоношенные новорожденные, эвакуированные из больницы Газы, прибыли в медицинские учреждения Египта. Передача младенцев началась в воскресенье на фоне продолжающихся в анклаве военных операций израильской армии.

Из-за нестабильного электроснабжения и скудного запаса медикаментов существовал серьезный риск, что новорожденные не выживут, если останутся в зоне боевых действий.

В безопасное место также переведены десятки тяжелобольных и раненых палестинцев. В основном это женщины и дети. Всего, как сообщается, порядка 60-ти человек доставлены самолетом в столицу Турции Анкару. Затем на машинах скорой помощи людей отвезли в больницу общего профиля.

Израиль обвиняет ХАМАС в использовании больниц в качестве своих командных центров.

В понедельник подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения сектора Газы заявило, что в результате израильской операции погибли 13 300 человек. Жертвами нападения ХАМАС на Израиль стали 1200 человек. Более 200 были взяты в заложники.