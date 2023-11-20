"Мы просто ждем бульдозера": репортаж Euronews из Восточного Иерусалима

By Euronews

На фоне фойны Израиля с ХАМАС ситуация на Западном бергу Иордана накалилась до предела. Снос домов палестинцев не способствует снижению напряженности.

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После нападения ХАМАС на Израиль и последовавшей за этим военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, ситуация накалилась и на Западном берегу Иордана. Здесь в ходе военной кампании уже убиты более 200 палестинцев.

Министр национальной безопасности Итамар бен-Гвир объявил о закупке 10 000 винтовок для еврейских поселенцев. Чувствуют угрозу и палестинцы, проживающие в Восточном Иерусалиме.

Фахкри Абу Диаб прожил в этом доме все свои 73 года. Но на прошлой неделе он получил от властей уведомление на иврите о том, что его дом подлежит сносу.

Фахри Абу Диаб, житель Иерусалима:"Они хотят снести наши дома. Они наказывают нас из-за войны в секторе Газа. Может, через месяц ты приедешь сюда, а мы уже будем бездомными. Я, моя жена, мои дети и мои внуки. Почему? Потому что мы палестинцы. Адвокат сказал, что ничего не может сделать. Мы просто ждем бульдозера".

После атак ХАМАС Фахри было что рассказать по поводу отношения к палестинцам. Но он боялся общаться с журналистами. Мужчина опасался тюремного заключения.

Фахри Абу Диаб, житель Иерусалима:"Я знаю, что они придут меня наказывать, если узнают, что я общаюсь с представителями СМИ. Потому что меня раньше уже забирали в тюрьму на четыре дня. Они сказали: "Вы всегда общаетесь со СМИ. Вы всегда говорите с людьми". А как сейчас будет, если я заговорю? Но теперь я сказал, что если они хотят меня наказать, хорошо, пусть наказывают. Это - коллективное наказание. Я хочу рассказать, что происходит в нашем селе, нашем городе, в нашем районе. Может быть, кто-нибудь в мире придет нам на помощь, узнает, что с нами происходит".

По мнению экспертов-юристов, разрушения домов являются незаконными с точки зрения международного гуманитарного права. Но Фахкри потерял веру в правосудие.

Фахри Абу Диаб, житель Иерусалима:"Через месяц или больше мы сказали, что, возможно, международное право, МУС, комитет, помогут нам. Но теперь мы знаем, что они ничего не делают".

Авив Тетарский из израильской неправительственной организации, выступающий за мир между израильтянами и палестинцами, говорит, что враждебность между общинами растет.

Авив Тетарский, израильская НПО Ир Амин:"Власти, вместо того чтобы успокаивать людей, создавать формы общения, снимать напряженность, только подпитывают ее, фактически раздавая оружие. Политики подстрекают.Никто на самом деле не предлагает израильтянам и палестинцам возможность жить вместе после того, как израильтян убили, а палестинцев режут в секторе Газа. Мы должны как-то справиться с этой ситуацией".

Заместитель мэра Иерусалима отрицает рост насилия и утверждает, что никто не должен стоять выше закона.