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Столтенберг останется во главе НАТО ещё на год

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг Авторское право AP Photo/Virginia Mayo, Arquivo
 Euronews

Страны НАТО высоко оценили деятельность Столтенберга в условиях войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своём посту ещё на год — до октября 2024-го. Такое решение приняли страны-члены Альянса. В заявлениях отмечено, что государства высоко оценивают деятельность норвежца в условиях войны в Украине, и потому решили в этой ситуации пока не менять генсека. Окончательно это решение должно быть одобрено на саммите НАТО на следующей неделе. Столтенберг находится во главе Североатлантической организации с 2014 года.

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