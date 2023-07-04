Столтенберг останется во главе НАТО ещё на год

Euronews

Страны НАТО высоко оценили деятельность Столтенберга в условиях войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своём посту ещё на год — до октября 2024-го. Такое решение приняли страны-члены Альянса. В заявлениях отмечено, что государства высоко оценивают деятельность норвежца в условиях войны в Украине, и потому решили в этой ситуации пока не менять генсека. Окончательно это решение должно быть одобрено на саммите НАТО на следующей неделе. Столтенберг находится во главе Североатлантической организации с 2014 года.