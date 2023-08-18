Аргентина платит за итоги праймериз бешеным ростом цен

На прошедших в стране праймериз неожиданно для всех вперед вырвалась партия популиста и противника истеблишмента Хавьера Милея. Рынок отреагировал новым витком инфляции.

Новые лица и рост цен

В Аргентине - политическое землетрясение, и реакция рынков однозначна: цены подскочили на 30% в течение 48 часов после победы на праймериз популиста Хавьера Милея. Он представляется противником политического истеблишмента, а чтобы справиться с кризисом предлагает сделать национальной валютой американский доллар и устроить всеобщую приватизацию

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Кристофер Сабатини, старший научный сотрудник Chatham House, задается вопросом: "Сможет ли он или кто-либо другой действительно исправить ситуацию в экономике Аргентины?" Сабатини уверен, что это будет непросто, ведь речь идет о структурных проблемах. "Госрасходы в Аргентине - это 40% ВВП страны. Следовательно, если мы хотим решить проблему долга, инфляции, склонности центробанка печатать деньги, придется сильно урезать субсидии",- заключает он.

Крен вправо?

В стране, где годовая инфляция превышает 100%, где растет бедность и обесценивается валюта, итоги праймериз стали симптомом гнева избирателей. Это точечная эмоция иди в обществе - настоящий идеологический сдвиг?

"Не думаю, что неожиданная победа Милея на праймериз действительно представляет собой массовый сдвиг в аргентинском электорате в сторону правых, сторонников либертарианства, - комментирует Сабатини. - А он ведь даже позиционирует себя как анархолибертианец в том, что касается значительного сокращения роли государства, что отвечает исконным ценностям Аргентины. Думаю, Аргентина в плане взглядов остается вполне левоцентристской страной".

Усталость от коррупции

Эксперты единодушны: коррупция и отсутствие новых лиц в политике влияет на регион в целом. Чувствуя себя все более незащищенными, люди ищут альтернативы, порой радикальные. "Общество считает, что о политического обновления не происходит, , что политики неподотчетны, - сичтает Сабатини. - Плюс - чувство глубокой экономической незащищенности. По результатам опросов, проведенных в Латинской Америке университетом Вандербильта, более 80% респондентов убеждены: до 80% политиков в их стране коррумпированы. Когда люди не доверяют своим политикам, институтам, они ищут радикальные ответы вне системы".

На прошедних праймериз граждане Аргентины голосовали за партии, которые выставят своих кандидатов на намеченные на 22 октября выборы главы государства. Движение Милея "Свобода наступает" стало первым, набрав свыше 30%