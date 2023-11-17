By Euronews

Война в секторе Газа будет продолжаться, пока Израиль не уничтожит ХАМАС. Об этом в эксклюзивном интервью Euronews заявил бывший премьер-министр еврейского государства Эхуд Ольмерт.

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Израиль усиливает наземное наступление в секторе Газа на фоне серьезного гуманитарного кризиса. Бывший премьер-министр страны Эхуд Ольмерт заявляет, что война должна продолжаться до тех пор, пока Израиль не достигнет своей конечной цели, - уничтожения ХАМАС.

Эхуд Ольмерт, бывший премьер-министр Израиля:"Каждый гражданин, каждый младенец, каждый ребенок, которого убивают, - это ужасно. Поэтому я не хочу спорить о цифрах. В ООН они, например, Великобритания, дали указание послам голосовать против прекращения огня. Другими словами, они потворствовали продолжению израильской военной операции.

Чего они ожидали? Что не будет жертв?

Мы еще даже не подошли к сути этой операции. Хан-Юнис, который расположен в южной части сектора Газа, - это настоящая штаб-квартира ХАМАС. Там находится руководство, они прячутся, у них есть бункеры, командные пункты, пусковые площадки".

Шона Мюррей, Euronews: "Интересно, что вы говорите, что Хан-Юнис является командным центром, ведь на прошлой неделе мы говорили о больнице Аш-Шифа как о бьющемся сердце ХАМАС. И все же мы не видели ни туннелей, ни оружия".

Эхуд Ольмерт: "Вы видели оружие, вы не видели лидеров. Но, послушайте, я не знаю, сейчас так много фальшивых новостей. Это стало частью жизни, все распространяется бездумно. Если бы вы спросили меня и две недели назад, я бы сказал вам, что центр на самом деле находится в Хан-Юнисе. Что нужно Израилю, так это объявить, что когда военная битва закончится, Израиль немедленно готов начать переговоры с Палестинской администрацией о создании двух государств. Тогда Газа войдет в состав палестинского государства".

Шона Мюррей, Euronews: "Должно ли быть проведено расследование того, почему ЦАХАЛ действовал с опозданием? Когда разговариваешь со многими семьями, они не понимают, почему их так долго оставляли одних в кибуцах".

Эхуд Ольмерт:"Придется провести очень тщательное расследование. Я знаю одно: те, кто принимал решения, когда им представилась возможность такого нападения, эти арабы, эти неполноценные арабы, что они знают? Что они могут сделать? Смогут ли они противостоять нам? Мы, израильтяне, оплот нации, результат развития, результат ума, результат мужества, результат всего. Они пытаются доказать, что они равны нам. Серьезно? Они настолько развиты? Они просто жестоки. Нам придется их уничтожить".