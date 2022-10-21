Бедность в Испании усиливается

У молодёжи в Испании нет средств на покупку недвижимости из-за инфляции и нестабильной ситуации на рынке труда. С каждым год растёт доля молодого населения, проживающего с родителями.

"Мы потратили все свои сбережения на покупку жилья, но этого на хватило. Нам пришлось обратиться за помощью к родственникам", — рассказывает Мануэль. Но он входит в число немногих людей, которые могут себе позволить приобрести недвижимость.

Большинство людей младше 35 лет живут совсем в другой реальности. Для многих единственный выход — совместная аренда жилья. "Проблема в том, что мы не можем строить планы на будущее", — говорит Нурия.

"Более половины молодых людей говорят нам, что снимают квартиры, потому что не могут купить недвижимость. Другими словами, их мечты разбиваются", — комментирует Мария с сайта о недвижимости "Fotocasa".

Пять миллионов человек в Испании живут в условиях бедности, страдают от недостатка самого необходимого и сталкиваются со стигматизацией со стороны общества.

Испанские благотворительные организации предупреждают, что ситуация с бедностью в стране ухудшается.

Психолог Фернандо Чакон говорит: "Из-за социального давления становится еще труднее помочь людям выйти из такой ситуации, потому что что мы изолируем их, дистанцируемся от них, не хотим с ними контактировать. В результате, таким людям трудно интегрироваться".

Нуждающимся раздают специальные ваучеры на еду, чтобы люди не стояли в очереди за помощью у всех на виду, а сами брали продукты в магазине.