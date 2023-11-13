Украина усиливает атаки на российский тыл

Украинская армия, похоже, умножает атаки на российские военные, логистические и другие важные объекты в тыловых районах оккупированной Украины и России.

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Украина, похоже, усиливает атаки на российские военные, логистические и другие важные объекты в тыловых районах оккупированной Украины и России.

Главное управление военной разведки Украины сообщило, что 11 ноября украинские партизаны напали на российский военный штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области, в результате чего погибли по меньшей мере трое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Росгвардии.

Днем ранее в Управлении военной разведки сообщили, что в результате атаки украинских надводных беспилотников у западного побережья оккупированного Крыма были потоплены два российских быстроходных десантных корабля.

8 ноября украинские партизаны напали на назначенного Москвой чиновника в оккупированной Россией так называемой Луганской Народной Республике.

Украина недавно также нанесла удар по российской военной базе в оккупированном Скадовске Херсонской области и объектам Черноморского флота в Крыму.

ISW сообщает: украинские силы с лета 2023 года проводят ударную кампанию, специально направленную против оккупированного Крыма.