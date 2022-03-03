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Великобритания

Роман Абрамович вынужден продать "Челси"

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 Viktoria Sinkevich
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Roman Abramovich
Roman Abramovich   -   Авторское право  Martin Meissner/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Российский миллиардер Роман Абрамович продает свой футбольный клуб "Челси". Вырученные от продажи средства будут переданы жертвам войны на Украине.

Под угрозой финансовых санкций российский миллиардер Роман Абрамович продает свой футбольный клуб премьер-лиги "Челси". В официальном заявлении он сказал, что это "невероятно трудное решение", которое "причиняет ему боль".

Россиянин не станет требовать "погашения кредитов, которые он предоставил клубу на сумму 1,5 млрд. фунтов стерлингов" и добавил, что вырученные от продажи средства будут переданы жертвам войны на Украине.

Заявление Абрамовича прозвучало после участившихся обращений к правительству Великобритании с просьбой ввести санкции против него и других российских олигархов.

На миллиардера оказывалось давление с требованием расстаться с клубом из-за его предполагаемой связи с президентом России Владимиром Путиным. Он это отрицает.

Абрамович купил "Челси" в 2003 году за 140 млн. фунтов стерлингов. Он утверждает, что его сделки "никогда не были связаны с бизнесом или деньгами, а лишь искренней страстью к игре и клубу".

Никто из представителей "Челси" не прокомментировал предполагаемую продажу.