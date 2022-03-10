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мир

Абрамович не избежал санкций

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 Кнарик Хачатрян
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Абрамович не избежал санкций
Авторское право  Alastair Grant/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Роману Абрамовичу не удалось избежать санкций британского правительства против российских олигархов в ответ на вторжение России на Украину. Абрамовичу наряду с другими шестью российскими миллиардерами запрещен въезд в Великобританию, и все его активы в этой стране заморожены.

Владелец одного из лучших клубов британской Премьер-лиги, Абрамович объявил , что "Челси" выставлен на продажу на прошлой неделе, ещё до того, как санкции коснулись и его самого.

Вместе с Абрамовичем под санкции попали такие миллиардеры, как промышленник Олег Дерипаска и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Помимо замораживания активов российских олигархов, власти королевства запретило им операции с британскими физическими лицами и компаниями.

В четверг утром стало известно, что Mi Solaris, суперъяхта стоимостью в 500 млн долларов, которую Абрамович поставил на якорь в Барселоне на северо-востоке Испании, покинула порт, опасаясь, что её конфискуют.