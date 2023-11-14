Один из убийц Анны Политковской получил помилование и воюет в Украине

By Euronews

Сергей Хаджикурбанов был приговорён к 20 годам тюрьмы за соучастие в преступлении, но не отбыл и половины срока заключения.

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Один фигурантов дела об убийстве Анны Политковской получил помилование.

В 2014 году бывший оперуполномоченный Управления МВД по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов предстал перед судом вместе с исполнителем и организатором убийства журналистки "Новой газеты".

Хаджикурбанов получил 20 лет тюрьмы за соучастие в преступлении (следствие установило, что он вёл за Политковской слежку).

Правда, осуждённый не отсидел и половины срока. Как сообщало издание "База", в конце 2022 года он освободился досрочно и отправился воевать в Украину. Эту информацию подтвердил адвокат бывшего полицейского Алексей Михальчик. Он добавил, что его клиент, получив помилование, подписал контракт с Министерством обороны РФ и продолжает участвовать в боевых действях на украинской территории в качестве "вольнонаёмного военного" на "командной должности".

"Надругательство над памятью человека"

"В каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской", - подчеркнул адвокат.

"_Для нас это «помилование» - не свидетельство искупления вины и раскаяния убийцы._Это - чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга", - так отреагировали на новость об освобождении Хаджикурбанова дети Политковской. Их совместное заявление опубликовала "Новая газета"._"Комментировать тут нечего. Требовать не от кого. Искать справедливость бессмысленно - её закрыли в карцер за дискредитацию власти_", - добавляют Вера и Илья Политковские.

Это - чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга. Вера и Илья Политковские

Как сообщается, ни их, ни редакцию не уведомили о том, что Сергей Хаджикурбанов вышел на свободу.

Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. Шесть человек предстали перед судом по делу об её убийстве, получив от 11 лет тюрьмы до пожизненного срока заключения.

Заказчик следствием так и не был установлен. 7 октября 2021 года срок давности по делу об убийстве истёк.

"Искупление кровью на поле боя"

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключённых за участие в СВО, упирая на то, что процент рецидива среди воевавших якобы минимален, несмотря на массу говорящих об обратном примеров.

Причём, президентское помилование получают даже осуждённые за особо тяжкие преступления. По выражению Дмитрия Пескова, они "искупают кровью преступления на поле боя,в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами". Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал новость о помиловании и снятии судимости с Владислава Канюса, который три года назад с особой жестокостью убил студентку Веру Пехтелеву, нанеся ей более 100 травм. Убийца был приговорён к 17 годам тюрьмы строгого режима. Но в начале 2023-го стало известно, что он воюет в рядах российской армии в Украине.