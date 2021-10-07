Анна Политковская: прошло 15 лет, заказчики убийства до сих пор не названы

В Париже и Москве прошли акции памяти журналистки «Новой Газеты» Анны Политковской, убитой 15 лет назад. У здания российского посольства во французской столице активисты в чёрных одеждах провели молчаливый пикет.

Они стояли со связками чёрных шариков с пожеланием «Несчатливого дня рождения» для российского президента и с плакатами: «7 октября — день убийства Анны Политковской, день рождения Владимира Путина»

С тех пор, как Владимир Путин пришел к власти, с тех пор как он был избран президентом, в России было убито не менее 40 журналистов. И это делается совершенно безнаказанно. Мы надеялись, что станет известно, кто заказал убийство Анны Политковской, — а теперь это невозможно. Мы ходим, чтобы в России больше не было таких заказных убийств. Кристоф Делуар генеральный секретарь организации "Репортёры без границ"

В годовщину убийства Анны Политковской в редакции «Новой газеты» открыт музей памяти журналистки. У подъезда её дома, где произошло убийство, цветы и свечи.

Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 г. Российские власти и лично Владимир Путин обещали сделать всё возможное для раскрытия этого преступления. Двое обвиняемых в убийстве приговорены к пожизненному заключению, их предполагаемые сообщники получили длительные тюремные сроки. Организаторы до сих пор не найдены.

«Новая газета» написала, 7 октября, спустя 15 лет после убийства Анны Политковской истекает срок давности по этому делу. Редакция заявила, что будет добиваться возобновления следствия и раскрытия имени заказчика. В Кремле отметили, что это необходимо, если для продления сроков следствия есть правовые основания.