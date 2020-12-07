Международный авиасалон в Ле-Бурже отменен из-за пандемии - организаторы

Во Франции отменили престижный международный авиасалон, который должен был пройти с 21 по 27 июня следующего года в парижском пригороде Ле-Бурже недалеко от Парижа.

По словам организаторов, шоу отменено "в связи с неопределенностью, вызванной пандемией".

Совет директоров Парижского международного авиационно-космического салона (SIAE) "принял это неизбежное решение с учетом международной ситуации в области здравоохранения", а также из-за потенциально низкой посещаемости мероприятия, которое ежегодно привлекает несколько сотен тысяч человек. 54-е авиакосмическое шоу Ле-Бурже должно состояться в июне 2023 года.

Созданный в 1909 году Парижский авиасалон - крупнейший в своем роде. Он проводится каждые два года, чередуясь с британским авиасалоном в Фарнборо, который также был отменен в этом году из-за эпидемии.