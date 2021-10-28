Европарламент готовит закон о кибербезопасности

Почти у каждого европейца, имеющего компьютер, возникала такая опасная ситуация. По электронной почте приходило сообщение, раскрыв которое, он получал в лучшем случае назойливую рекламу, в худшем — взлом банковского счёта. Из-за кибер-атак бизнес потерял миллиарды евро, прекращали работу государственные службы. Но готовятся новые меры против против онлайн-мошенничества. В Европарламенте завершается разработка закона о защите пользователей интернета. Один из его авторов, либерал из Нидерландов Барт Грутхойс, предусматривает возможность контрударов по злоумышленникам:

«Нам очень важно реагировать быстро и решительно, чтобы хакеры не предпочитали Европу как лёгкую добычу. Необходимо также улучшить и расширить меры безопасности. Нужно понимать, что по всему миру, но особенно в Европе, во время пандемии произошло нашествие программ-вымогателей. Мы видели нападения на больницы, а также институты власти».

По вопросу об обороне европейских сетей имеется редкое парламентское единодушие. Многие согласны и с тем, что нужно усилить контроль за потокам информации. Эксперт французского Цифрового альянса Йоанн Кассианидес уверяет, что дополнительных неудобств для общества это не создаст:

«Кибербезопасность ни в чём не ограничивает пользователя и не усиливает риск. Напротив, принимаются решения и создаются инструменты, которые укрепляют гарантии наших свобод. Поэтому очень важно наделить регулирующие органы полномочиями лучше нас защищать."

Отражение нападений во всемирное сети — это это проблема глобальная. Как её решают, например, Соединенные Штаты? Голландский евродепутат продолжает:

"Мы инвестируем в кибербезопасность на 41% меньше, чем американцы. Нам нужно делать это больше и лучше. Важно противостоять конкретным угрозам, исходящим в основном из России. Опасно ведут себя также Китай, Иран и другие страны. Все они пытаются проникнуть в наши сети, чтобы получить геополитический эффект ».

Мировые державы выясняют отношения между собой с применением уже не столько оружия, сколько компьютерных клавиатур. Европарламент решил действовать на опережение, чтобы не проиграть в технологической войне.