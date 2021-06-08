В ЕС создана система центров кибербезопасности

Растёт напряженность в киберпространстве. В нём всё чаще происходят хакерские взломы, акты шпионажа, вбросы дезинформации. Евросоюз старается разными способами уберечь от такого вреда свои страны и граждан. Например, предложено создать Европейский цифровой щит. Президент Франции Эммануэль Макрон требует, чтобы данные европейского бизнеса оставались на европейских серверах. Евросоюз оказался особенно уязвим перед такого рода атаками потому, что для их отражения него нет "бойцов" в виде мощных фирм, вроде китайской Alibaba. Создавать их не позволяют антимонопольные законы.

Глава Центра кибербезопасности Бельгии Мигель де Брюйкер считает, что ЕС слишком зависит от Соединённые Штатов:

«В Европе у нас нет собственных крупных компаний, таких, как Google, Amazon или Facebook, которые позволяли бы нам лучше использовать все возможности интернет-сервисов. На данный момент мы пользуемся услугами американских компаний, но в будущем ситуация изменится. Вопрос, как европейский уровень с этим справится».

Киберпреступники, даже не из самых развитых стран, совершают кражи, вымогательства, оскорбления - благодаря своей анонимности. Еврокомиссия считает, что пресекать такие злодеяния и поощрять честную деятельность будет легче, если технология позволит быстро устанавливать личность тех, кто этим занимается. Де Брюйкер продолжает:

«Мы должны создать многослойную структуру безопасности, основанную на цифровой идентификации. Если я беру рецепты для барбекю с какого-то веб-сайта, меня не волнует, что его владелец мне неизвестен. Но если меня просят оставить номер кредитной карты или мои личные данные, я предпочитаю, чтобы у владельца веб-сайта был электронный сертификат с информацией о нём или сертификат расширенной проверки ".

Кибербезопасность является одним из приоритетов следующей страны-председателя ЕС Словении.

На этой неделе Европарламент обсуждает недавние нападения хакеров на государственные объекты и союзные учреждения, например, Европейское агентство лекарственных средств. Депутат из Испании Изабель Пилар дель Кастильо верит, что такого удастся больше не допустить:

«Евросоюз разрабатывает последовательную политику, которая всегда идет в одном направлении и объединят усилия для предотвращения таких нападений и реагирования на них. Например, в ЕС создана система координации работы центров кибербезопасности, расположенных во всех странах. Через нескольких месяцев мы утвердим первое совместное подразделение по противодействию кибератакам ».

На этой неделе евродепутаты проводят в Страсбурге дебаты о всевозможных злоупотреблениях в интернете, который, по словам организаторов, не должен превращаться в джунгли.