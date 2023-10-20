Франция: 10 тысяч бутылок вина - вдребезги

By Euronews

Французские виноделы вылили тысячи литров испанского вина на автотрассу в знак протеста против дешевого импорта

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Около 500 французских виноделов провели акцию протеста на автотрассе А9 недалеко от испанской границы. Они угнали грузовики, прибывшие из Испании, и опустошили цистерны с испанским вином, а также разбили 10 тысяч бутылок.

Французские производители протестуют против более дешевого импорта розового вина и кавы. По словам активистов, сетевые магазины закупают более дешевую испанскую продукцию, чтобы перефасовать ее и продать по "французской" цене. Протестующие получили определенную поддержку со стороны ряда политиков, которые обеспокоены будущим виноделия региона в условиях дешевого импорта.