Беспорядки на фоне переговоров Санчеса с каталонскими сепаратистами

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Демонстранты устроили беспорядки, пострадали десятки полицейских.
В Мадриде очередная акция протеста против проекта закона об амнистии каталонских сепаратистов переросла в стычки с полицией.
По призыву ультраправых движений тысячи демонстрантов собрались возле штаб-квартиры правящей Социалистической партии.
В результате беспорядков задержаны несколько человек, 29 полицейских получили ранения.
Социалисты ищут поддержки каталонских сепаратистских партий, чтобы сформировать новое правительство и сохранить у власти левоцентристскую коалицию.
Оппозиция обвиняет главу правительства в подчинении нарушителям закона.
Премьер-министр Педро Санчес заявил о нападении на демократию.