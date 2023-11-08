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Беспорядки на фоне переговоров Санчеса с каталонскими сепаратистами

Беспорядки в Мадриде
Беспорядки в Мадриде Авторское право Sergio Perez/MTI/MTI
By Ирина Шелудкова
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Демонстранты устроили беспорядки, пострадали десятки полицейских.

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В Мадриде очередная акция протеста против проекта закона об амнистии каталонских сепаратистов переросла в стычки с полицией.

По призыву ультраправых движений тысячи демонстрантов собрались возле штаб-квартиры правящей Социалистической партии. 

В результате беспорядков задержаны несколько человек, 29 полицейских получили ранения.

Социалисты ищут поддержки каталонских сепаратистских партий, чтобы сформировать новое правительство и сохранить у власти левоцентристскую коалицию.

Оппозиция обвиняет главу правительства в подчинении нарушителям закона.

Премьер-министр Педро Санчес заявил о нападении на демократию.

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