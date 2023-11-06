Президент Польши поручил премьер-министру Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство

By Euronews

Президент Польши поручил действующему премьеру Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство - самостоятельно правящая партия сделать это не сможет

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Президент Польши Анджей Дуда поручил действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство.

"После спокойного анализа и проведенных консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьеру Матеушу Моравецкому. Этим самым я решил продолжить хорошую парламентскую традицию, в соответствии с которой победившая партия первой получает шанс формирования правительства", - заявил Дуда в своем телеобращении в понедельник.

Это решение было принято несмотря на то, что сторонники оппозиции рассчитывали, что эта задача будет поручена Дональду Туску, так как именно оппозиционные партии в общей сложности получили большинство депутатских мандатов по итогам недавних парламентских выборов.

Их результаты не позволяют правящей партии "Право и справделивость" самостоятельно сформировать правительство большинства. Если Моравецкому не удастся найти союзников, право формирования кабинета перейдет к лидеру "Гражданской коалиции" Дональду Туску.